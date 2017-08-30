“FETÖ, Askeri Yüksek Mahkemelerinde Abdullah Gül döneminde kadrolaştı”. Bu çarpıcı bilgiyi eski Genelkurmay Adli Müşaviri Emekli Tümgeneral Hıfzı Çubuklu verdi. FETÖ’cü Müşavir Muharrem Köse davasında tanık olarak ifadesi alınan Çubuklu, şüpheli kategorisinde olduğu belirtilen Ahmet Zeki Liman’ın Gül tarafından Askeri Yargıtay Üyeliğine seçildiğini hatırlattı.

2004-2011 yılları arasında Genelkurmay Adli Müşavirliği yapan Emekli Tümgeneral Hıfzı Çubuklu, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le ilgili çok çarpıcı bilgiler paylaştı.



Emekli Tümgeneral Çubuklu, FETÖ’nün Askeri Yüksek Mahkemelerinde Abdullah Gül döneminde kadrolaştığını söyledi.



Ankara Cumhuriyet Savcısı Mehmet Turgay’ın, 22 askeri hâkim ve savcı hakkında “darbe ve terör örgütü kurmak, yönetmek” suçlarından hazırladığı iddianamede, Çubuklu’nun da tanık sıfatıyla alınan ifadesine yer verildi.



Eski Genelkurmay Adli Müşaviri olan ve FETÖ’den tutuklanan Muharrem Köse’nin de yer aldığı iddianamede yer alan Çubuklu’nun ifadesinde çarpıcı bilgiler yer aldı.



Ergenekon'dan 2 yıl tutuklu kalan emekli komutan FETÖ’nün kadrolaşma sürecini anlattı.



Eski Genelkurmay Adli Müşaviri Emekli Tümgeneral Hıfzı Çubuklu: “Ön ayak olduğum kişilerin hepsi, ben tutuklandıktan sonra bu profesyonel yapı tarafından tasfiye edildi. Özellikle Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Askeri Yüksek Mahkemelerde önemli ölçüde FETÖ yapılanması ile bağlantılı olan kişilerin seçildiğini ve kadrolaştığını görüyoruz. Ahmet Zeki Liman, uzun süre Askeri Yargıtay üyeliği için listeye girdiği halde, Cumhurbaşkanı tarafından seçilmedi. Şüpheli kategorisinde olduğu belirtiliyordu. Gül Cumhurbaşkanı olunca, Askeri Yargıtay Üyeliği'ne seçildi.



TSK içinde kadrolaşmak isteyen bir grubun, kendilerinden olmayanları tasfiye etmek için ihbar ve şikayet mektupları gönderdiğini hatırlatan Çubuklu, ekibin tek merkezden yönetildiğini düşündüğünü söyledi.



“Organizasyonun içinde MİT, Jandarma ve Emniyetten görevliler olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

