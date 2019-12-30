"FETÖ Borsası yok"

2019 değerlendirmesiyle ilgili, Ankara Büyükşehir Başsavcısı Yüksel Kocaman çok kritik açıklamalar yaptı. Kocaman'ın açıkladığı rapora göre; 2019'da, 48 bin 918 dava açıldı 6 bin 831 iddianame yayınlandı.

Ulusal Kanal muhabiri Seda Akyüz'ün, Gün Ortası programının canlı yayınında verdiği bilgilerde, Başsavcı'nın, FETÖ'yle mücadele konusunun hayati önem taşıdığını ve bu mücadelede kararlı olduklarını aktardı.

Ele alınan en önemli başlık FETÖ örgütünün çözülmesiydi. Başsavcı, 754 kişinin etkin pişmanlıktan başvurduğunu söyledi. Etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerin ifadeleri sayesinde bin 148 kişiye ulaşıldı.

Gündeme ilişkin açıklamalarda yapan Başsavcı, çok tartışılan, Mansur Yavaş ile Sinan Aygün'ün karşılıklı suç duyuruları olduğunu belirtti.

FETÖ Borsası hakkında sorulan sorulara ise FETÖ Borsası adlı bir soruşturma yok diyerek cevapladı.

Adil Öksüz konusuna da değinen Başsavcı, Öksüz'ün, FETÖ örgütünün başlarından olduğunu bildiklerini söyledi.

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir için sınavlarda yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle başlatılan soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek mağdur olan ve davayı takip eden vatandaşları bilgilendirdi.

Meral Akşener hakkında FETÖ örgütünden olduğu iddialarında ise davanın devam ettiğini fakat Meral Akşener'in ifadesinin daha alınmadığı öğrenildi.







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