Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in FETÖ Çatı Davasına müdahillik başvurusu mahkeme heyeti tarafından kabul edildi. Kararı değerlendiren parti avukatlarından Ceyhan Mumcu, FETÖ'nün bir tehdit unsuru olduğunu ilk Vatan Partisi'nin tespit ettiğini vurguladı, örgüte karşı partinin büyük mücadeleler verdiğini söyledi.

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ Çatı Davası'na müdahillik talebi mahkeme heyeti tarafından kabul edildi.



Parti avukatlarından Ceyhan Mumcu, FETÖ'nün bir tehdit unsuru olduğunu ilk Vatan Partisi'nin tespit ettiğini, bu nedenle doğru bir karar olduğunu vurguladı.



Mumcu'ya göre, davanın en iyi şekilde sonuçlanması için Vatan Partisi önemli katkılar sunacak.



"Partiler, davalara müdahillik başvurusunda bulunamaz" iddialarını da değerlendirdi Mumcu. Yeni kararla bu tezin çürüdüğünü ifade etti.



ulusal.com.tr