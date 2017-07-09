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FETÖ'cü darbe girişiminin ardından 11 bin dava ve soruşturma açıldı

FETÖ'cü darbe girişiminin ardından örgüt hakkında bugüne kadar 11 bin dava ve soruşturma açıldı. Gözaltı sayısı yaklaşık 115 bine ulaşırken tutuklu sayısı 47 bini buldu. Son bilançoya göre tutukluların yaklaşık 11 bini polis, 7 bin 500'ü asker, 2 bin 600'ü hâkim ve savcı, 26 bin 200'ü sivil, 210'u ise mülki idare amiri.

FETÖ'cü darbe girişiminin ardından 11 bin dava ve soruşturma açıldı

Son 1 yılda 11 bin dava ve soruşturma açıldı. 115 kişi gözaltına alındı, 47 bin kişi ise tutuklu bulunuyor.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ hakkında bugüne kadar yürütülen soruşturmaların bilançosu ortaya çıktı.

Sabah gazetesinin haberine göre bu kapsamda bir yıl içinde 11 bin dava ve soruşturma açıldı. Yürütülen yargı operasyonlarında, gözaltına alınan kişi yaklaşık 115 bine ulaştı, tutuklu sayısı ise 47 binden fazla oldu, 900'e yakın kişi ise firari durumda. Tutukluların 10 bin 800'ü polis, 168'i general olmak üzere 7 bin 500'ü ise asker, 2 bin 600'ü hakim ve savcı, 26 bin 200'ü sivil ve 210'u ise mülkü idari amirden oluştu.

Darbeyle ilişkili her ilde meydana gelen olaylara ayrı ayrı dava açılması kararı alındı. Buna göre, Ankara'da şimdiye kadar 25, İstanbul'da 29 dava açıldı. İzmir, Muğla ve Adana'nın da aralarında olduğu 32 ilde dava sayısı 100'ü geçti.

Darbe davalarında bin 52 asker, 3'er kez müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Açılan davalardan bazıları, Cumhurbaşkanına suikast girişimi, Ömer Halisdemir'in şehit edilişi, Özel Hareket Merkezi'nin bombalanması, Akıncı Üssü ve Genelkurmay Karargahında yaşananlar, TÜRKSAT saldırısı ile İstanbul Havalimanları davası oldu.  


ulusal.com.tr

Etiketler; #fetö
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