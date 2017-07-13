FETÖ'nün milletin iradesine el koyma girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik operasyon düzenleyen darbecilerin yargılanmasına bugün devam ediliyor.
HERO TİŞÖRTLÜ DARBECİ
Geniş güvenlik önlemleri altında araçlardan indirilen bir darbecilerden birinin üzerindeki tişört ise dikkatlerden kaçmadı.
Darbeci teröristin giydiği tişörtün üzerinde Türkçe anlamı "Kahraman" olan "Hero" yazıyordu.
ulusal.com.tr
15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik operasyon düzenleyen darbeci teröristler, üçüncü kez hakim karşısına çıkarıldı.
FETÖ'nün milletin iradesine el koyma girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik operasyon düzenleyen darbecilerin yargılanmasına bugün devam ediliyor.
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