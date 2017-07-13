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FETÖ'cü darbeci duruşmaya bu tişörtle geldi

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik operasyon düzenleyen darbeci teröristler, üçüncü kez hakim karşısına çıkarıldı.

FETÖ'cü darbeci duruşmaya bu tişörtle geldi

FETÖ'nün milletin iradesine el koyma girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik operasyon düzenleyen darbecilerin yargılanmasına bugün devam ediliyor.
  
HERO TİŞÖRTLÜ DARBECİ


 
Geniş güvenlik önlemleri altında araçlardan indirilen bir darbecilerden birinin üzerindeki tişört ise dikkatlerden kaçmadı.
 
Darbeci teröristin giydiği tişörtün üzerinde Türkçe anlamı "Kahraman" olan "Hero" yazıyordu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #tişört #cumhurbaşkanı erdoğan #15 temmuz #fetö
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