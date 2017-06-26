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FETÖ'cü emniyet müdürünün öldürme emri ortaya çıktı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında Adalet Bakanı Bozdağ ile dönemin Emniyet Genel Müdürü Lekesiz'in de bulunduğu bazı idarecilerin alıkonulması planına ilişkin iddianamede, darbecilerin WhatsApp üzerinden "ölüm emri" verdiği ortaya çıktı. Eski Emniyet Müdürü Taşkın'ın, WhatsApp'tan gönderdiği, "Ankara'da muvazzaf ve emekli kim varsa silahını alıp GENKUR, EGM, Ankara Emniyet, KOM, TEM ve Yıldız'ın önüne giderek direnen herkesi indirsin. Bu konuda askere yardımcı olsun. Kimse evinde durmasın. Duran vebaldedir. Herkese duyurun" şeklindeki mesajları iddianamede yer aldı.

FETÖ'cü emniyet müdürünün öldürme emri ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Okullar  Komutanlığındaki darbe faaliyetleriyle ilgili, aralarında Adalet Bakanı Bekir  Bozdağ ile dönemin Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz'in de bulunduğu bazı  idarecilerin alıkonulması planına ilişkin iddianamede, darbecilerin WhatsApp  üzerinden "öldürme emri" verdiği yazışmalar yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar  Soruşturma Bürosunca, 2'si tutuklu 13 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede,  halkın darbecilere karşı direncini kırmak için FETÖ mensubu polislerin WhatsApp  üzerinden organize olduklarına işaret edildi.

İddianamede darbe girişiminin yaşandığı gece Emniyet Genel Müdürlüğü  İstihbarat Dairesi Başkanlığı yakınında yakalanan eski Emniyet Müdürü Zeki  Taşkın'ın, WhatsApp'tan gönderdiği mesajlara da yer verildi.

Buna göre şüpheli Taşkın, kendisi gibi FETÖ mensubu polislere çağrıda  bulunarak, "askerin yönetime el koyduğu", "darbe girişimine karşı direnç  gösterilmemesi gerektiği", "aksi tutum sergileyenlerin gerekirse  öldürülebileceği" yönünde mesajlar gönderdi.

Taşkın, yazışmalarında, "Değerli abiler, şu an askerler müdahaleye  başladı. Herkes işini, gücünü bıraksın. Bulunduğu yerde arkadaşlarını  yönlendirsin. Ve askerlerin müdahalesine yardımcı olmalarını temin etsin.  Direnmesinler. Direnen emniyet güçlerine engel olsunlar. Her ilden ve bölgeden  yapılan müdahale konusunda bilgi alalım. Bu strateji ile hareket edip bizi her  yerden bilgilendirin. Düzgün not yazın. Askere direnmesin arkadaşlar.  Direnenlerin direncini kırsınlar. Özellikle özel harekatta ve çeviktekiler,  askere teslimiyet gösterip menfilerin direnci kırılsın. Herkese ulaşalım."  ifadelerini kullandı.

Şüpheli Taşkın, daha sonra da Emniyet Genel Müdürlüğünün darbe karşıtı  emirlerine uyulmaması gerektiğini belirterek, "Abiler emniyetten gelen emirleri  yerine getirmemeliler. Herkes Genelkurmay'a gitsin. Devreler birbiriyle irtibat  kursun. Zincir kursunlar. Haberdar olmayan kalmasın, emekliler dahil." şeklinde  mesaj attı.

İlerleyen saatlerde darbeye direnenler için ölüm emrini verdiği  mesajlarında Taşkın şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da muvazzaf ve emekli kim varsa silahını alıp GENKUR, EGM,  Ankara Emniyet, KOM, TEM ve Yıldız'ın önüne giderek direnen herkesi indirsin. Bu  konuda askere yardımcı olsun. Kimse evinde durmasın. Duran vebaldedir. Herkese  duyurun. Abiler herkese ilettim. 'Paralelci' ilan edilen polisler, silah ve  teçhizatlarını kesinlikle teslim etmesin."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve korumalarına ilişkin de mesaj  atan şüpheli Taşkın'ın, örgüt mensuplarının moralini yüksek tutmak için "Erdoğan,  yanındaki korumalarla bilinmeyen bir yere götürüldü. Büyük ihtimalle Deniz  Kuvvetleri Komutanlığı deniz üssünde tutuluyor. Emniyet müdürlükleri, askere  direnmeyeceklerini ilan etti. Bir abiye, eski istihbaratta çalışan bir arkadaşı  göndermiş." şeklindeki yazışmaları da iddianamede yer aldı.

Zeki Taşkın, darbe girişiminden önce FETÖ üyeliği nedeniyle görevinden  ihraç edilmiş ve soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ölüm emri #öldürün #15 temmuz darbesi #Zeki Taşkın #ankara #whatsapp #jandarma #genelkurmay #tayyip erdoğan #recep tayyip erdoğan
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