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FETÖ'cü eski SAT komandosunun evinde silah ve mühimmat bulundu

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan eski SAT komandosunun evinin bodrumunda silah ve mühimmat bulundu.

FETÖ'cü eski SAT komandosunun evinde silah ve mühimmat bulundu

Ümraniye'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan eski SAT komandosunun evinin bodrumunda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle ihraç edilen ve tutuklanan Deniz Astsubay Kıdemli Çavuş Levent Ö'nün evinin bodrum katında arama yaptı.

Aramada, uzun namlulu silahlar ve tabancalar ile bunlara ait şarjörler ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Aramanın, Levent Ö'nün son görev yaptığı askeri birlikteki sayımda eksik çıkan bazı teçhizatların, şüphelinin zimmetinde olduğunun tespit edilmesi üzerine gerçekleştirildiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #tutuklu #silah ve mühimmat #ev #sat komandosu #eski #fetö
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