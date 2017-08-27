Darbeci generalin sırrı çözüldü. Cumhurbaşkanına suikast timinin başında isim olan eski Tuğgeneral Gökhan Sönmezateş'in, FETÖ’nün sivil imamının şirketine darbe girişiminden 2 gün önce 2 milyon liraya yakın para aktardığı ortaya çıktı. Aynı şirkete 2014 ile 2016 yılları arasında ise 7 milyon 62 bin 851 TL'lik para akışı sağlandığı da belirlendi.

Suikast timinin başındaki ismin FETÖ’nün sivil imamına 2 milyona yakın para gönderdiği ortaya çıktı.



Eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş… FETÖ'cü darbe girişiminin en önemli isimlerinden biri. Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı Yardımcısı iken FETÖ’nün TSK imamı Adil Öksüz'le Ankara'daki villada darbe toplantılarına katıldığı öne sürülmüştü.



Sönmezateş’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz gecesi saldırı düzenleyen suikast timinin başında olduğu iddia ediliyor.



Sönmezateş ifadesinde ekibin başında olduğunu itiraf etmişti. Ancak, darbeci general kendilerine verilen emrin, Erdoğan’ı Marmaris'ten aldıktan sonra Ankara'ya güvenli bir şekilde götürmek olduğunu ileri sürmüştü.



Sönmezateş hakkındaki MASAK raporu ise oldukça çarpıcı. Rapora göre, Sönmezateş, Akıncı Üssü'nde yakalanan sivillerden Kemal Batmaz'ın çalıştığı şirkete darbe girişiminden 2 gün önce 1 milyon 712 bin 109 lira aktardı.



Aynı şirkete Nisan 2014 ile Temmuz 2016 tarihleri arasında toplam 7 milyon 62 bin 851 TL'lik para akışı olduğu da belirlendi.





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