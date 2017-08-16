Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimine ilişkin davada savunma yapan tutuklu sanık eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Kızılelma, Dalaman Deniz Hava Üssü'nü arayarak "Helikoptere yakıt verebilirsiniz" dediği yöndeki tanık ifadelerini reddetti.

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasındaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması sürüyor.

Muğla Adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanıklardan dönemin Deniz Hava Komutanı eski Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın, esas hakkındaki savunması dinlendi.

Marmaris'teki saldırıyı gerçekleştiren helikopterlerden birine Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında yakıt ikmali yapılması emrini verdiği gerekçesiyle yargılanan Kızılelma, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Kızılelma, darbe girişimi gecesi Dalaman Deniz Hava Üssü'nü arayarak "Helikoptere yakıt verebilirsiniz" dediği yöndeki tanık ifadelerini reddetti.



Sanıktan bir garip örnekli savunma

Savunmasını verdiği örnekle sürdüren Kızılelma, şöyle konuştu:

"Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Düşünün bir kişi başka bir kişiyi öldürmek istiyor. Ancak gittiğinde öldüreceği kişiyi yerinde bulamıyor. Daha sonra geri dönerken yakıtının bittiğini fark ediyor, yol üzerindeki bir istasyona girip benzin alıyor. Akaryakıt istasyonunun sahibi benim, işletmecisi ise Cenk Bahadır Avcı (sanıklardan dönemin Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı) pompacılar ise üste görevli askerler. Böyle bir durumda eğer akaryakıt istasyonunun sahibi ve işletmecisi tutuklanmayacağına göre bizim de tutuklanmamamız gerekiyordu."

Kızılelma'nın savunmasında "Helikoptere yakıt ikmali yapmamız emrini Tezcan Kızılelma verdi." diyerek kendisini suçlayan sanık Cenk Bahadır Avcı aleyhine hiçbir şey söylememesi dikkati çekti.

Sıkıyönetim atama listesinde adının karşısında "Devam" yazdığını hatırlatan sanık, söz konusu listede isminin karşısında bu ifade yer alan yüzlerce kişi olduğunu, yazının darbeci olduğunun kanıtı olmadığını iddia etti.

Kızılelma, emrindeki 35 helikopter ve 15 uçaktan hiçbirini darbe girişimi gecesi uçurmadığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimiyle suçlanmaktan üzüntü duyduğunu savundu.

Ara verilen duruşmaya diğer sanıkların esas hakkındaki savunmasıyla devam edilecek.