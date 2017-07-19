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FETÖ'cü SAT komandosunun evinde bulunan mühimmata kriminal inceleme

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan eski SAT komandosunun evinin bodrumunda bulunan silah ve mühimmatlar kriminal incelemeye gönderildi.

FETÖ'cü SAT komandosunun evinde bulunan mühimmata kriminal inceleme

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan eski SAT komandosunun Ümraniye'deki evinin bodrumunda bulunan silah ve mühimmatlar kriminal incelemeye gönderildi.



Alınan bilgiye göre, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen tutuklu eski SAT komandosu Astsubay Kıdemli Çavuş Levent Ö'nün Armağanevler Mahallesi'ndeki evinde, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince yapılan aramada ele geçirilen silah ve mühimmatlar basın mensuplarına gösterildi.

İkisi Colt ve 2'si MP-5 olmak üzere 4 uzun namlulu silah, 25 uzun namlulu silah şarjörü, 1 tabanca şarjörü, 4 çelik yelek, 2 kask, 1 askeri postal, 2 avcı bıçağı, el feneri, işaretleyici fener, 2 gözlük, ilk yardım çantası, 530 mermi, üzerinde "Özcan" ibaresi yazılı isimlik ile kütüklük, şarjör kılıfları olan operasyon yeleği, ilk yardım malzemesi çantası ve çeşitli askeri malzemelerin, kriminal incelemeye gönderildiği belirtildi.

Levent Ö'nün evinde dün yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat bulunmuş, aramanın, Levent Ö'nün son görev yaptığı askeri birlikteki sayımda eksik çıkan bazı teçhizatların hala zimmetinde olduğunun tespit edilmesi üzerine gerçekleştirildiği öğrenilmişti.


Kaynak: AA
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