FETÖ'cü savcı Mehmet Murat Dalkuş yakalandı

Kırmızı bültenle aranan Ergenekon kumpasının firari savcısı FETÖ'den gözaltına alındı.

Mehmet Murat Dalkuş, FETÖ'ye iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilmişti. Ergenekon kumpasında da görev almıştı. Dalkuş "suç uydurmak ve görevi kötüye kullanmak" iddiaları ile gıyaben yargılanıyordu.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 8 Ekim'de Dalkuş için yakalama kararı çıkarttı. Ve ekipler harekete geçti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 ay çalışma yapıldı. Bu çalışmalar sonuç verdi. Önce şüphelinin kullandığı araç tespit edildi. Ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Esenyurt'taki özel bir sitede 2 bin 300 konut arasından firari savcının evi tespit edildi. Adrese baskın yapıldı. Mehmet Murat Dalkuş düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Dalkuş'un İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

ulusal.com.tr