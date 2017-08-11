Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenlemek için kaldığı otele giden FETÖ'cü subayların yargılanmasına devam ediliyor. Sanıklar, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda görülen duruşmaya geniş güvenlik önlemleri altında götürüldü.

Darbe kalkışması sırasında Muğla'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin, 47 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması başladı. Sanıklardan 3'ü firari, 43'ü ise tutuklu.



Dava, adliye binasındaki salonların yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının salonunda yapılıyor. Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklardan geniş güvenlik önlemleri altında götürüldü. Duruşmaya mahkemenin savunmalarını hazırlamaları için vareste tutulmalarına karar verdiği sanıklar katılmadı.



Şehit polis memuru Nedip Cengiz Eker'in anne ve babasının da katıldığı duruşmada, sanıkların esas hakkındaki savunmaları alınıyor.



Fethullah Gülen'in bir numaralı şüpheli olduğu iddianamede FETÖ'nün suikast timinde yer alan biri firari 37 sanık hakkında en az 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.





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