Adalet Bakanlığı, cezaevlerindeki FETÖ'cüler ile PKK'lıların örgütsel faaliyet ve eğitimlerini sürdürmek için başvurdukları yolları tespit etti. Buna göre, örgüt üyelerinin kağıttan yapılmış toplar ve su şişeleriyle haberleştiği belirlendi. Mahkumların, sıkça oda değişikliği talep ettiği, istekler karşılanmayınca da şikayetleri artırarak cezaevi işleyişini kilitlemek istediği anlaşıldı

0 0 0 0

Terörist mahkumların birbirleriyle haberleşirken kullandığı argümanlar tespit edildi, bakanlık harekete geçti.



Adalet Bakanlığı, cezaevlerindeki FETÖ'cüler ile PKK'lıların örgütsel faaliyet ve eğitimlerini sürdürmek için kullandıkları yöntemlere ilişkin cezaevi yönetimlerini uyardı.



Cezaevlerine gönderilen uyarı yazısında, mahkumların kağıttan yapılmış toplar ve su şişeleriyle haberleşmeye çalıştığı belirtildi.



Tutukluların kendi aralarındaki haberleşmelerde kullandıkları argümanlar yetkililerce ele geçirilince bazı konularda örgütlenerek hareket ettikleri saptandı. Bu yazışmalarda örgüt üyelerinin eğitim için bir araya gelmenin şart olduğu, bunun için oda değişikliği talebi yapılması gerektiği yönünde birbirlerine talimat verdiği tespit edildi.



Adalet Bakanlığı, mahkumların, istekleri karşılanmayınca toplu dilekçeler yazarak, cezaevinin iş yapmasını kilitlemek istediği uyarısında da bulundu. Bakanlık, cezaevi yönetimlerinden, tutukluların taktik stratejilere karşı uyanık olunmasını ve istihbarat çalışmasına ağırlık verilmesini istedi.



ulusal.com.tr