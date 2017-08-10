Akıncı Üssü davasında sanıklar komuta kademesini "suça ortak etme" taktiğini sürdürüyor. Eski Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık'ın ardından eski Albay Mustafa Barış Avıalan'ın da hedefinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar vardı. Sanık Avıalan, darbe günü kendisine gelen bir telefonda, faaliyet olacağını, Akar'ın da katılacağının söylendiğini öne sürdü.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince görülen 486 sanıklı Akıncı Üssü davasında, FETÖ'cüler komuta kademesini "suça ortak etme" taktiğine devam ediyor.



Duruşmanın 8'inci celsesinde çapraz sorgusu yapılan eski Kurmay Albay Mustafa Barış Avıalan da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı hedef aldı.



Darbe sırasında Genelkurmay Personel ve Yönetim Daire Başkanlığında Şube Müdürü olan sanık Avıalan, darbe günü kendisine gelen bir telefonun ayrıntılarını anlattı.



Kendisinin Akıncı Üssü'ne gitmesi için birileri tarafından özel olarak seçildiğini iddia eden Mustafa Avıalan, telefondaki tanımadığı kişinin "bir terör saldırısı istihbaratı alındı" dediğini anlattı.



Sanık Avıalan "Telefondaki kişi Genelkurmay Başkanlığını temsilen akşam icra edilecek bir faaliyet için üste bulunmam gerektiğini söyledi. Ben emri kimin verdiğimi sorduğumda, Genelkurmay başkanı da katılacak şeklinde şeyler söyledi" dedi.



Daha önce eski Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık da Orgeneral Akar için "Akıncı'da zorla tutulduğunu görmedim" demişti.



Hakkındaki tüm iddiaları reddeden eski Albay Mustafa Barış Avıalan, savunma yaparken salonda zaman zaman gergin anlar da yaşandı. Sanık Avıalan, tek tip kıyafet uygulaması, sanıklara ip atılması ve savunma yapılan kürsünün kaldırılması nedeniyle mahkeme başkanına serzenişlerde bulundu. Bunun üzerine mağdur aileler tepki gösterdi, Mahkeme Başkanı Selfet Giray da "Burada bize konferans vermeyeceksiniz. Savunmanızı yapacaksınız" diye sanığa sert çıktı.



Duruşmaya Avıalan'ın çapraz sorgusuyla devam ediliyor.





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