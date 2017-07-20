Belçika'daki FETÖ üyeleri 15 Temmuz'un ardından tutuklanan 600 kişiye 500'er avro yardım parası gönderdi. Bu bilgi Konya'da hazırlanan FETÖ iddianamesinde yer aldı.

Tutuklu FETÖ üyelerine 500 Euro maaş bağlandığı ortaya çıktı.



Konya'da 2014 yılında, iş adamlarına ve Selçuk Üniversitesi Rektörü Süleyman Okudan'a kurulan kumpas sonrasında FETÖ soruşturması başlatılmıştı. Örgütün para abisi avukat Memduh Oğuz'un bilgisayarından, himmete bağlanan işadamlarının listesinin çıkmasının ardından soruşturma genişletildi.



3 yıl süren, 2 bin kişinin ifadesine başvurulan soruşturmada, örgütün tüm birimleri deşifre edildi. Ardından 200 sayfalık bir iddianame hazırlandı. Sabah gazetesi Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamenin ayrıntılarına ulaştı.



Gazetenin haberine göre, örgüt 15 Temmuz'dan sonra tutuklananlara düzenli para yardımı yaptı. Sadece Belçika'dan 600 FETÖ üyesine her ay düzenli olarak 500 Euro para gönderildi.



İddianamede ayrıca, yurtdışında örgüte insan ve finans sağlamak için birçok dernek ve okul kurulduğu da belirtildi.







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