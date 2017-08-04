Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, FETÖ'cülerin giyeceği tek tip kıyafetle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. “Kıyafetlerin rengi badem kurusu olarak belirlendi” haberlerine değinen Gül, “Netleşen bir durum yok. Yasal bir çalışma gerekiyor. Olgunlaştıkça kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

FETÖ sanığının Türkçedeki karşılığı "Kahraman" olan "HERO" yazılı bir tişörtle duruşmaya girmesiyle başlayan tek tip kıyafet tartışması yeniden gündeme geldi.



Tek tip kıyafetler için Adalet Bakanlığı’nın çalışma başlattığı ve rengin badem kurusu olarak belirlendiği haberleri önce Başbakan Binali Yıldırım’a soruldu.



Yıldırım ise sözü, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e bıraktı.



Hukukçular, FETÖ’nün tek tip kıyafeti uluslararası arenada kendi lehine kullanabileceği görüşünde.



Adalet Bakanlığı’nın kapsamlı bir çalışma başlattığı ve tek tip kıyafetlerin işyurtlarında dikileceği belirtiliyor. Anadolu Ajansı’nın haberine göre, çalışmalara Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı yetkilileri, ceza infaz kurumlarında görevli tekstil atölyesi şefleri ve tekstil mühendisleri de katıldı.



Bandırma ve Bursa Açık Cezaevi İşyurtlarındaki tekstil atölyelerinde dikimi yapılması planlanan söz konusu kıyafetlerin modellerinin deneme amacıyla dikimine başlandığı ifade ediliyor.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Yapılan toplantılarda Türkiye'nin iklim şartlarına daha uygun olacağından duruşma elbiselerinin alpaka kumaştan üretilmesi gündeme geldi. Tutuklu FETÖ sanıklarına gömlek ve pantolonlu tek tip kıyafetin giydirilmesinin uygun olacağı görüşü ağırlık kazandı.



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