banner1199

banner1202

banner1197

banner1203

FETÖ davasında Eski Genelkurmay Adli Müşavirleri Köse ve Kaldırımcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis

FETÖ'nün askeri yargı davasında eski Genelkurmay Adli Müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

GÜNDEM 24.01.2020, 12:17
FETÖ davasında Eski Genelkurmay Adli Müşavirleri Köse ve Kaldırımcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis

FETÖ'nün askeri yargı davasında 19 sanığa dair yeni karar açıklandı.

FETÖ'nün askeri yargı davasında eski Genelkurmay Adli Müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

FETÖ'nün askeri yargı davasında 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanığa müebbet, 13 sanığa da "FETÖ üyeliğinden" süreli hapis cezası verildi.

Kaynak: AA
#fetö #Eski Genelkurmay #köşe #Kaldırımcı
Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P