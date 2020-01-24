FETÖ davasında Eski Genelkurmay Adli Müşavirleri Köse ve Kaldırımcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis
FETÖ'nün askeri yargı davasında eski Genelkurmay Adli Müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
GÜNDEM 24.01.2020, 12:17
FETÖ'nün askeri yargı davasında 19 sanığa dair yeni karar açıklandı.
FETÖ'nün askeri yargı davasında eski Genelkurmay Adli Müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
FETÖ'nün askeri yargı davasında 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanığa müebbet, 13 sanığa da "FETÖ üyeliğinden" süreli hapis cezası verildi.
Kaynak: AA
9°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P