Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, eski Erdek Mayın Fi̇lo Komutanı Tuğami̇ral Gökhan Polat, gözaltına alındı.
Balıkesi̇r Cumhuri̇yet Başsavcılığı tarafından terör örgütü yöneti̇ci̇si̇ olmak suçundan hakkında gözaltı kararı veri̇len eski̇ Erdek Mayın Fi̇lo Komutanı Tuğami̇ral Polat, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen Polat'ın işlemlerine başlanıldığı belirtildi.
Eski Erdek Mayın Filo Komutanı Tuğamiral Polat yakalandı
Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, eski Erdek Mayın Fi̇lo Komutanı Tuğami̇ral Gökhan Polat, gözaltına alındı.
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