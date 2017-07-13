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FETÖ'den aranan zanlılar Yunan adasına kaçmaya çalışırken yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle aranan 8 zanlı, Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalandı.

FETÖ'den aranan zanlılar Yunan adasına kaçmaya çalışırken yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle aranan 8 zanlı, Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalandı.

Muğla'da bir istihbaratı değerlendiren Sahil Güvenlik ekipleri, Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi açıklarında bir tekneye operasyon düzenledi.

Operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na geçmeye çalıştıkları tespit edilen 8 kişi yakalandı.

Yakalananların haklarında arama kaydı bulunan, mesleklerinden ihraç edilen FETÖ/PDY üyeleri olduğu belirlendi.

Operasyonda teknenin kaptanı da gözaltına alındı.

Zanlılar, Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #yunanistan #muğla #fethiye
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