FETÖ firarileri yurt dışında, Batı'nın Türkiye'ye müdahale etmesi için türlü türlü manevralar yapıyor. Dünya nükleer krizle uğraşırken İngiltere Londra merkezli Express gazetesinde; "Erdoğan nükleer silah peşinde" ifadelerinin geçtiği makale yazıldı. FETÖ firarisi Bozkurt'un "hükümet muhalifi" olarak tanıtıldığı makalede, Türkiye'nin nükleer silah üretmeyi hedeflediği iddia edildi

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FETÖ firarileri yurt dışında, Batı'nın Türkiye'ye müdahele etmesi için türlü türlü manevralar yapıyor.



Türkiye aleyhine yoğun bir kampanya yürütülüyor.



Dünya nükleer krizle uğraşırken İngiltere Londra merkezli Express gazetesinde; "Erdoğan nükleer silah peşinde" ifadelerinin geçtiği makale yazıldı.



Makale, FETÖ'cü Daily Zaman yazarı Abdullah Bozkurt'un ifadelerine dayandırıldı.



FETÖ firarisi Bozkurt'un "hükümet muhalifi" olarak tanıtıldığı makalede, Türkiye'nin nükleer silah üretmeyi hedeflediği iddia edildi.



FETÖ'cü Bozkurt, Ankara'nın "caydırıcı atom bombası dahil kitle imha silahı geliştirmek için gizli bir ajandası olduğu" yalanını ortaya attı.



ulusal.com.tr