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FETÖ'den tecavüz tehdidi

FETÖ'nün itirafçı olmak isteyenleri "Tecavüz ve işkence" tehdidiyle korkuttuğu ortaya çıktı. Örgüt üyesi S.Ö. ifadesinde, Akif kod adlı bir sivil imamının 15 Temmuz'dan sonra evine gelerek kendisini tehdit ettiğini söyledi. S.Ö, kendisine işkence fotoğrafları gösterildiğini, "İtirafçı olanlara daha beterinin yapılacağını, eşlerine tecavüz edileceğini" söylendiğini anlattı.

FETÖ'den tecavüz tehdidi

FETÖ'nün itirafçı olmak isteyen mensuplarını engellemek için "Tecavüz ve işkence" tehdidiyle korkuttuğu belirlendi.

Aydınlık Gazetesi'nden Seda Akyüz'ün haberine göre, FETÖ'nün sivil imamlarından S.Ö, 18 Eylül 2016'daki ifadesinde Akif kod adlı örgüt imamı tarafından tehdit edildiğini anlattı.

"GÖZÜMÜ KORKUTMAYA ÇALIŞTILAR: Akif Aydınlık Evler Talebe Mesulüydü. 15 Temmuz gecesinde sonra 2 sefer evime geldi. İşkence görmüş insanların fotoğraflarını göstererek itirafçı olanlara daha beterlerinin yapılacağını, eşlerine tecavüz edileceğini, devletin itirafçı olanları 15 yıl içerden çıkartmayacağını söyleyerek gözümü korkutmaya çalıştı."

Öte yandan FETÖ'nün TSK imamı firari Adil Öksüz hakkındaki soruşturmada çok yönlü devam ediyor.

Sakarya 1'inci Sulh Ceza Hakimliği, Sakarya Üniversitesi'nden Adil Öksüz'e ait elektronik posta adresine gelen ve giden mesajların çıktısını istedi. Elde edilen e-posta yazışmalarında gelen kutusunda 10 Ağustos 2016 ile 2 Şubat 2017 tarihleri arasındaki mesajların bulunduğu, gönderilmiş postaların ise silindiği belirlendi.
 
ulusal.com.tr

Etiketler; #fetö #tehdit
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