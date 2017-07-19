FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla Kaynak Holding'e yönelik soruşturmada FETÖ üyelerinin "ByLock" yazışmalarında, darbe girişiminden önce "1 dolar" konusunda uyarıldıkları ortaya çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla Kaynak Holding'e yönelik soruşturma kapsamında FETÖ üyelerinin deşifre edilen "ByLock" yazışmalarında, darbe girişiminden önce örgüt üyelerinin "1 dolar" konusunda uyarıldıkları ortaya çıktı.



Yazışmalarda, örgüt üyelerinin moral ve motivasyonu artırmak için rüya taktiği kullanıldığı ve çözülmeyi engellemek için cennet vaadinde bulunulduğu da belirlendi.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle Kaynak Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün Hollanda yapılanmasının önemli isimlerinden olduğu değerlendirilen şüpheli A.T'nin "ByLock" üzerinden yaptığı yazışmalar çözüldü.



Öğretim görevlisi, yurt işletmeni, sanayici, işletmeci, ögretmenlik gibi meslek gruplarından oluşan bir kısım örgüt üyeleriyle, örgütün sözde Hollanda, Fransa, Viyana, Belçika sorumlularının dahil olduğu yazışmalarda, örgüt üyelerinin uyması gereken kurallar ve tedbirler, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in konuşmalarından alıntılar, örgütteki çözülmeyi engellemek için uyarı niteliğinde mesajların yer aldığı görüldü.



Yazışmalarda, örgüt üyelerinin moral ve motivasyonunu artırmak için rüyalarla oyalama taktiğine devam ettikleri, çözülmeyi engellemek için de rüyalarla yaptıkları propaganda çalışmalarına Hazreti Muhammed'i alet ettikleri ortaya çıktı.



Yazışmalara, örgütten ayrılmak isteyenleri tutabilmek için İslam kutsallarının istismar edilmesine yazışma içeriklerine de rastlandı.



1 dolarları yakalatmamak için uyarı

Yine yazışmalarda örgütün Hollanda sorumlusu olarak değerlendirilen H.Y. adlı bir kullanıcının 15 Ocak 2016 tarihinde "bereket parası" başlığıyla gönderdiği bir mesajda, "Değerli abiler Türkiye'deki gözaltına alınmalarda farklı farklı kişilerde 1 dolar çıkınca nedenini sorguladıklarında meselenin büyüğümüzden geldiğiyle ilgili olduğunu çözmüşler. Dolayısıyla bize bakan yönüyle özellikle Türkiye'ye gidip gelen arkadaşlar bu konuda hassas olsalar ve cüzdanlarında dolar ve HE (hoca efendi) imzalı saatlerle girip çıkmasalar iyi olur. Makul şüpheden dolayı problem çekmesinler inşallah." ifadelerine yer verildiği belirlendi.



Terörist başı Gülen'in videolarının yayınlandığı herkül.org sitesinin kapatılmasına yönelik yazılan mesajlarda ise, "Herkül'ün şimdilik kapatılmış olmasını fırsata çevirelim ve yıllardır hedeflediğimiz üzere Herkül'ün youtube ve facebook aboneliğini artıralım. Buralardan izleyelim ve izletelim inşallah. Çok önemli." şeklinde talimat verildiği ortaya çıktı.



Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in "Türkiye'de kan gövdeyi götürüyor. Eğlenmenin, zevki sefanın vakti değildir. Şen şakrak konuşanları çok yadırgıyorum" sözlerini içeren mesajların da atıldığı görülen yazışmalarda, örgüt üyelerinin alacağı tedbirler üzerine yazılar da mevcut.



Kaynak Holding'e kayyum atanmasından hemen sonra, holdinge ait bir programın kullanılmasının uygun görülmediği, ayrıca holdingin imkanlarının örgüt yöneticileri ve üyelerinin yurtdışı konaklama ve diğer ihtiyaçları için kullanıldığına dair mesajların da ortaya çıktığı yazışmalarda, FETÖ'nün dünyadaki faaliyetlerini araştıran Robert Amsterdam'ın araştırmalarıyla ilgili neler yapılabileceğinin de ele alındığı tespit edildi.