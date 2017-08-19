AKP teşkilatı feshedildi
AKP teşkilatı feshedildi
FETÖ firarisi eski binbaşı ve eşi, Sinop'ta yakalandı
FETÖ firarisi eski binbaşı ve eşi, Sinop'ta yakalandı
FETÖ'ün emniyet yapılanmasına operasyon
FETÖ'ün emniyet yapılanmasına operasyon
Büyük operasyon
Büyük operasyon

FETÖ firarisi eski binbaşı ve eşi, Sinop'ta yakalandı

Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında aranan firari eski binbaşı ve eşi eski öğretmen Sinop'ta yakalandı

FETÖ firarisi eski binbaşı ve eşi, Sinop'ta yakalandı

Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında aranan firari eski binbaşı ve eşi eski öğretmen Sinop'ta yakalandı.

Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan eski Deniz Binbaşı İbrahim C. ve eşi eski öğretmen Fatma C'nin Sinop'un Erfelek ilçesindeki bir çiftlik evinde saklandığını tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerden eski Deniz Binbaşı İbrahim C'nin işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği öğrenildi. 

Fatma C'nin ise Ankara'ya gönderilmeyeceği, sorgusunun Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) yapılacağı belirtildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan Almanya açıklaması
Sonraki Haber
Boğuldu sanılan kişi elinde balıkla karaya çıktı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.