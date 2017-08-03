Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadele için 8 yeni mahkeme kurdu.

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadele için 8 yeni mahkeme kurulmasına karar verdi.



Fetullahçı Terör Örgütü'n yönelik davalar arttıkça yargılamaları yapan mahkemelerin iş yükü de gittikçe artıyordu. Yargılamaların daha sağlıklı yürüyebilmesi için HSK İstanbul'da 6, Ankara'da 1 ve İzmir'de 1 olmak üzere 8 yeni terör suçlarına bakan mahkeme kurulmasına karar verdi. HSK 1. Dairesi, yeni kurulan mahkemelere heyetler atadı.



Ayrıca HSK, İstanbul ve Ankara'da daha önce kurulmuş olan çeşitli mahkemelerde ikinci heyetler oluşturdu. Bu heyetler kuruldukları mahkemelerdeki dosyaların bir bölümünü devralıp mahkemenin yükünü hafifletmeye çalışacak.



(Sabah)