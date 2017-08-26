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FETÖ kumpasına maruz kalan 200 pilot, TSK'ya dönebilecek

FETÖ kumpaslarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’nden uzaklaştırılan 200 pilota dönüş yolu açıldı. OHAL kapsamında yayımlanan iki Kanun Hükmünde Kararname ile vatansever pilotlar, güvenlik soruşturmalarının ardından TSK’ya geri dönebilir. Uzaklaştırılan 200 pilottan 100’ünün F-16 pilotu olduğu biliniyor

FETÖ kumpasına maruz kalan 200 pilot, TSK'ya dönebilecek

Fethullahçı Terör Örgütü’nün kumpasları sonucu TSK’dan uzaklaştırılan 200 pilota dönüş yolu açıldı. Karar, Olağanüstü Hal kapsamında 693 ve 694 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname ile alındı.

Yıllardır FETÖ baskısına maruz kalan vatansever pilotlar, 2012 yılında zorunlu hizmet süresinin 15 yıldan 10 yıla indirilmesiyle birlikte daha da zor duruma düşmüş ve çok sayıda subay ordudan ayrılmak zorunda kalmıştı.

KHK maddesi gereğince TSK'ya dönmek isteyen pilotlar uçuş için gerekli koşulları taşıdığı takdirde güvenlik soruşturmasına alınacak. Soruşturma olumlu geçerse ihtiyaç duyulan hava aracı tiplerinde ilgili kuvvet komutanının teklifi ve Milli Savunma Bakanı’nın onayıyla yeniden subay olabilecekler.

Bu hüküm uyarınca, FETÖ’nün baskıları neticesinde TSK’dan ayrılan 200 pilot yeniden göreve dönebilecek ve hizmet süresini 18 yıla tamamlayacak. 

Geri dönme hakkı kazanan yaklaşık 200 pilotun 100’ünün F-16 pilotu olduğu öğrenildi.

TSK’ya dönen pilotlar, emsallerinin bulunduğu rütbelere terfi ettirilecek, dışarıda geçirdikleri süreler rütbe bekleme süresinden, uçuş süreleri ise uçuş hizmet süresinden sayılacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #fetö #tsk #pilot #f-16
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