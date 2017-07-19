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FETÖ lideri Gülen'in yalanları

Fetullahçı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen, bu kez de Mısır'da yayın yapan El-Yevm gazetesine konuştu.

FETÖ lideri Gülen'in yalanları

Gülen, "Erdoğan uluslararası mahkemelerde yargılanabilir mi?" sorusuna "bu zor çünkü Türkiye’de bazı muhalefet liderleri de Erdoğan’ı destekliyor" yanıtını verdi. Gülen, darbe girişiminden de ulusalcı-laik kesimin sorumlu olduğu yalanını söyledi. 

FETÖ lideri Fetullah Gülen, Wall Street Journal'dan sonra Mısır'da yayın yapan El-Yevm gazetesine röportaj verdi.

Röportajı yapan Hashem Al Fakhrani, terör örgütü liderine "Erdoğan uluslararası mahkemelerde yargılanabilir mi" sorusunu yöneltti.

Fetullah Gülen, bunun zor olduğunu ve Türkiye’de bazı muhalefet liderlerinin de Erdoğan’ı desteklediğini söyledi.

Gülen, "15 Temmuz’da darbe teşebbüsünün kimin tarafından yapıldığını düşünüyorsunuz?" sorusuna ulusalcı laik bir kesimin bunu yapmış olabileceğini söylerek yanıt verdi.

Fetullah Gülen, Erdoğan’ın Hitler, Stalin ve Mao gibi diktatör olduğunu ileri sürdü.  Gülen, Tayyip Erdoğan’ın bir diktatör gibi hareket ederek yargıyı kontrol altına aldığını iddia etti. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #Fetullah Gülen
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