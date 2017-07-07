Fetullahçı terör örgütünün lideri Fetullah Gülen, "adalet" temalı vaaz verdi. Aynı konuşma içinde defalarca "adalet" vurgusu yapan Gülen, "Yürüyün doğru bildiğiniz yolda" dedi. FETÖ üyelerine konuşmalarıyla talimatlar verdiği bilinen Gülen, islam ordusunun Bizans'ı Suriye'den çıkardığı Yermük Savaşı'ndan da örnekler verdi.

Neredeyse her cümlesinde "adalet" dedi, satır aralarında yürüyüş mesajları verdi.



Fetullahçı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen müritleri için konuşma yaptı.



Gülen'in konuşmasında FETÖ üyelerine gizli talimat içeren ifadeler vardı.



Gülen, üstü kapalı bir şekilde yürüyüşü övdü.



İslam ordusunun Suriye'de Bizans hakimiyetine son verdiği Yermük Savaşı üzerinden mesajlarını sürdürdü.



Gülen, "Sırada güzel günler var" dedi.



ulusal.com.tr