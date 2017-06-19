FETÖ'nün medya yapılanmasındaki 'kalemşörlerin' yargılanmasına başlandı. Nazlı Ilıcak, Ahmet ve Mehmet Altan, Ekrem Dumanlı ve Emre Uslu’nun da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davanın ilk duruşmasın çok sayıda yabancı ülkeden konsolosluk ve büyükelçilik temsilcilerinin izlemesi dikkat çekti. Sanıklar hakkında 3 kez ağırlaştırılmış muebbet isteniyor.

15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrasında örgütün medya ayağına ilişkin operasyonda tutuklananlar ilk kez hakim karşısına çıktı.



Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan-Mehmet Altan kardeşlerin de arasında olduğu 17 sanığın yargılanmasına başladı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Ahmet Atan, firari sanıkları Ekrem Dumanlı, Tuncay Opçin ve Emrullah Uslu katılmadı. Altan’ın kendi isteği ile duruşmaya gelmediği, bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile savunma yapacağı öğrenildi.



Tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşengül ve Yakup Şimşek ise duruşmada hazır bulundu.



Duruşmaya Norveç Büyükelçi temsilcisi, İngiltere, Almanya, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, Fransa ve İsveç’in ise konsolosluk temsilcileri de izledi.



Duruşma, sanıkların kimlik tespiti ve yoklama işlemleri ile başladı.



Sanıklar, “TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçlarından 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapis talebi ile yargılanıyor.



İstanbul'da iki FETÖ davası daha vardı. Örgütün şifreli haberleşme programı “ByLock”u kullandığı iddiasıyla 114’ü tutuklu 149 polisin yargılandığı davanın 5’inci duruşması görüldü. Sanık savunmaları alındı.



15 Temmuz'da Vodafone Arena Stadı, TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digitürk'ün binasını işgal etmeye çalışan 58'i tutuklu 96 sanığın yargılanmasına devam edildi. Müştekiler ve tanıklar dinlendi.



FETÖ'ye yönelik operasyonlarda sürüyor. Konya, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Şanlıurfa ve Adıyaman'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda bir üsteğmen, bir teğmen ve 7 astsubay gözaltına alındı.



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