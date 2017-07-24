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FETÖ mensuplarıyla birlikte cezaevinde kalan Yıldız, Ulusal Kanal'a konuştu

66 gün FETÖ mensuplarıyla birlikte cezaevinde kalana Anıl Eren Yıldız Ulusal Kanal'a konuştu. Anıl Eren Yıldız 66 gün neler yaşadı? Hapis'teki FETÖ'cüler "kontrollü darbe" ifadelerine ne dedi? FETÖ'cülerin cezaevlerinde 1 günü nasıl geçiyor? 1 Numaralı düşman olarak kimi görüyorlar? İşte o 66 günün ayrıntıları...

FETÖ mensuplarıyla birlikte cezaevinde kalan Yıldız, Ulusal Kanal'a konuştu

Telefonunda ByLock bulundurduğu iddiasıyla tutuklanan ve FETÖ mensupları ile aynı koğuşu paylaşan Vatan Partisi Öncü Gençlik Ankara İl Başkan Yardımcısı Anıl Eren Yıldız, yaşadığı süreci Ulusal Kanal’a anlattı.

66 gün Ordu cezaevinde kalan Yıldız, FETÖ mensuplarıyla yaşadığı çarpıcı diyaloglardan bahsetti.

Yıldız, ‘kontrollü darbe’ vurgusunun, FETÖcüler tarafından sevinçle karşılandığını vurguladı.

Fetöcülerin sabaha karşı beddua seansları verdiğini ve ABD’yi hicret noktası olarak gördüğünü söyleyen Yıldız’ın, referandum sürecindeki gözlemleri de hayli dikkat çekici.

Yıldız, cemaat mensuplarının Ergenekon ve Balyoz tertiplerindeki rollerini övünerek kabul ettiğini, Vatan Partisi’ni bir numaralı düşman olarak gördüklerini ve süreçle birlikte Kılıçdaroğlu’na sempati beslediklerini de sözlerine ekledi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #fetö #darbe girişimi #anıl eren yıldız #ulusal kanal
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