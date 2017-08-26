FETÖ'nün mahrem imamlarının darbe girişimi sonrası 16 Temmuz günü için yaptıkları plan ortaya çıktı. Bylock üzerinden yazışan FETÖ'cülerin darbenin başarılı olması halinde medyaya kayyum atamayı ve darbeye direnen siyasetçi ve bürokratları da İmralı'ya göndermek istedikleri belirlendi

Türkiye'ye atılan bombalar amacına ulaşsaydı, medyaya kayyum atanacaktı, siyasiler ve bürokratlar da ya İmralı'ya ya da yurt dışına gönderilecekti.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün mahrem imamları iddianamesinde çarpıcı bilgiler ortaya çıktı.



FETÖ elebaşının talimatıyla yurtdışına kaçan üst düzey örgüt yöneticiclerinin 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili plan yaptığı belirlendi. BYLOCK yazışmalarının deşifre edilmesiyle elde edilen planda medya ve siyasiler ile ilgili çarpıcı bilgiler yer aldı.



Örgüt üyelerini motive edici mesajlar paylaşan FETÖ imamları, darbenin başarılı olması halinde 16 Temmuz günü kayyum atayacakları medyada "Türkiye Cumhruiyeti uçurumdan döndü.", "Kaos bitti." gibi manşetler artırmak istedikleri belirlendi.



Akşam gazetesinin haberine göre, FETÖ'nün darbe sonrası 3 savcının iddianame yazacağı ve FETÖ'nün emri altındaki askerlere makul şüphe gözaltısı yetkisi verileceği kaydedildi.



FETÖ imamlarının 16 Temmuz planındaki en çarpıcı ayrıntılardan biri de siyasi ve bürokratlarla ilgili. Örgüt üyeleri yönetimi ele geçirseydi, öncelikle siyasi ve bürokratlara istifa teklifi yapacaktı. İstifayı kabul etmeyen ve darbeye direnen siyasi ve bürokratlar da ya Abdullah Öcalan'ın tutulduğu İmralı Adası'na ya da FETÖ'cülerin yurtdışında belirledikleri bir yere gönderilecekti.



ulusal.com.tr