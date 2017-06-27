Püskürtülen darbe girişimini Akıncı Hava Üssünden yöneten FETÖ'nün sivil imamları Adil Öksüz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Kemal Batmaz ve Harun Biniş'in, 16 Temmuz'da karakolda elleri kelepçeli halde fotoğrafları ortaya çıktı. Bu arada Başbakanlık Müşaviri Ali İhsan Sarıkoca'nın kalkışma sabahı Ankara'ya gidip gözaltında olan Öksüz'le görüştüğü belirlendi.

Adil Öksüz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Kemal Batmaz ve Harun Biniş... 15 Temmuz Darbe girişimini Akıncı Hava Üssünden yöneten FETÖ’nün sivil imamları...



Hain darbe kalkışmasında aktif rol oynayan 5 FETÖ'cünün 16 Temmuz’da Kazan Karakolu bahçesinde görüntüleri ortaya çıktı.







Öksüz’ün serbest kalmasına ilişkin 28 kamu görevlisi hakkında hazırlanan iddianameye göre, kalkışma başarısızlığa uğratılınca Akıncı'daki bazı asker ve siviller kaçmaya çalıştı. Hürriyetin haberine göre Kazan Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçan darbecileri yakalamak için hemen harekete geçti. Nurettin Oruç ile Hakan Çiçek, üsse ters yöne aralarında 50 metre mesafe ile yürürken yakaladı.



Jandarma, 600 metre ileride de Adil Öksüz’ü fark etti. Üsse bir kilometre uzaklıktaki Fethiye merasındaki patika yolda bir valiz ve el çantası ile yürüyordu. Silah çekilerek durduruldu. Gözaltına alınıp Oruç ve Çiçek ile birlikte aynı araçla karakola götürüldü.



Fotoğraf karesinde Öksüz, Çiçek ve Oruç’un saat 12.12’de jandarma aracından indikleri, Batmaz ve Biniş’in de karakol bahçesinde birbirlerine kelepçelendiği görülüyor. FETÖ'cü Harun Biniş ile Kemal Batmaz da 30 dakika sonra karakol bahçesinde birbirlerine kelepçeli halde görüldü. Bu 5 kişiden sadece Öksüz serbest kaldı.







Bu arada darbecilerle mücadele ettiğini savunan Başbakanlık Müşaviri Ali İhsan Sarıkoca'nın 15 Temmuz gecesi Antalya’da beş yıldızlı bir otelde olduğu, 16 Temmuz sabahı ise Ankara'ya gidip gözaltındaki Adil Öksüz ile görüştüğü ortaya çıktı.



Telefon kayıtlarından yeri saniye saniye tespit edilen Sarıkoca, ifadesinde Öksüz'e karakolda ayet okuduğunu söyledi. İddianameye göre Sarıkoca, Öksüz serbest bırakılınca bu kez İstanbul'a gitti. Aynı gün Öksüz de İstanbul'da olması dikkat çekti.



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