Tekirdağ'da FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 9 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekiplerince FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.



Ekiplerce eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne getirildi.



Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.