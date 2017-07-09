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Çok sayıda gözaltı var
Çok sayıda gözaltı var

FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon: Çok sayıda gözaltı

Tekirdağ'da FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındı

FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon: Çok sayıda gözaltı

Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma  çerçevesinde 9 kişi gözaltına alındı. 
 
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize  Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekiplerince FETÖ/PDY'nin adliye  yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon  başlatıldı.
 
Ekiplerce eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi yakalandı.  Gözaltına alınan şüpheliler, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
 
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #adliye #Fetullahçı Terör Örgütü #Tekirdağ #pdy
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