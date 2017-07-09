Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 9 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekiplerince FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.
Ekiplerce eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Tekirdağ'da FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındı
Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 9 kişi gözaltına alındı.
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