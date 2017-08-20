Türk Silahlı Kuvvetleri, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ raporu hazırladı. Kritik önemdeki rapor, Kaynak Yayınları tarafından kitaplaştırıldı. Uzun yıllar TSK'da görev yapan emekli Tümamiral Soner Polat, raporun ayrıntılarını Ulusal Kanal'a anlattı. Türk Ordusu'nun önemli tespitler yaptığını belirten Polat, her yurtseverin bu raporu okuması gerektiğini vurguladı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri FETÖ'yü anlatan kritik bir rapor hazırladı.



Kaynak Yayınları da bu raporu kitap haline getirdi.



Raporda, FETÖ'nün TSK içindeki yapılanması ve güçlenmesine yönelik önemli tespitler yapıldı.



En çok dikkat çeken bölüm Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısına ilişkin yapılan değerlendirme.



Bedelli askerlik konusunda Türk Ordusu'nun düşüncesi de raporda anlatıldı.







Uzun yıllar Türk Ordusunda görev yapan emekli Tümamiral Soner Polat, TSK'nın FETÖ raporunu, Ulusal Kanal'a değerlendirdi.



Polat'a göre rapordaki tespitler çok önemli. Çünkü, FETÖ sorunu tüm ayrıntılarıyla ele alınıyor.



Türk Ordusunun Cumhuriyet ve Atatürk'e bağlılık ile Tük Milleti vurgusu yapması da büyük önem taşıyor.



Emekli Tümamiral'a göre her yurtsever bu raporu mutlaka okumalı.



Haber: Deniz Adalı

Kamera: Bülent Ünal

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