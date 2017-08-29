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FETÖ'nün ASELSAN yapılanmasına yönelik soruşturma tamamlandı

FETÖ'nün ASELSAN yapılanmasına yönelik soruşturma tamamlandı. İddianamede, "Pensilvanya grubu" denilen şüphelilerin, mail aracılığıyla kritik projeleri FETÖ’ye sızdırdığı bilgisi yer aldı.

FETÖ'nün ASELSAN yapılanmasına yönelik soruşturma tamamlandı

Ankara Cumhurşyet Başsavcılığı, FETÖ’nün ASELSAN yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. 

Savcı Mustafa Gökçe tarafından ASELSAN eski çalışanı 6 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, şüphelilerin örgütün ASELSAN’da 2005 yılında kurulan “Pensilvanya Grubu” üyesi olduğu belirtildi.

Grubun, FETÖ elebaşı Gülen’e “Kutsal Hoca Payı” olarak, 10 bin dolar himmet parası götüdükleri anlaşıldı. 

ASELSAN'daki Pensilvanya Grubu'nun hedefinin Türkiye'nin stratejik öneme sahip projeleri, gizlilik ibaresi bulunan bilgiler örgüt abilerine, oradan  yabancı ülkelere servis etmek olduğu tespit edildi. 

Yine iddianamede yer alan bilgilere göre, örgüt mensuplarınca dışarı sızdırılan projelerin şifreli programla arşivlendiği belirlendi. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #fetö #ASELSAN
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