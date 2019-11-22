FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki FETÖ temizliği devam ediyor.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına operasyon düzenlendi.

Açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapıldı. Ankesör soruşturmasında 92 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler 22 ilde basınlar yaptı. Düzenlenen operasyonda 53 kişi yakaladı. Zanlıların daha önce görevden ihraç edildiği öğrenildi.

Bursa merkezli 23 ilde ise aralarında muvazzaf rütbeli askerlerin de bulunduğu 46 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 46 kişiden 26'sının halen görevde olduğu belirtildi.

Ekiplerin gözaltı işlemleri sürüyor.

ulusal.com.tr