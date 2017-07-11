FETÖ'nün bilişim yapılanmasına operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 8 ilde, haklarında gözaltı kararı bulunan 105 kişiden 52'si yakalandı.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün bilişim yapılanmasında görevli 52 şüpheli gözaltına alındı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturmada FETÖ'nün bilişim ayağındaki 105 kişi tespit edildi.



ByLock kullandığı ve 15 Temmuz'daki darbe girişimine teknik anlamda destek vermeye çalıştığı belirlenen zanlılara yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon yapıldı.



Haklarında gözaltı kararı bulunan 52 kişi yakalandı. Operasyon ve adreslerdeki aramalar devam ediyor.



Şüphelilerin arasında eski TÜBİTAK, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ve Sürat Bilişim yönetici ve teknik personeli de bulunuyor.



Ankara'da ise kapatılan Turgut Özal Üniversitesi'nde görev yapmış 40 akademisyen ve personel için gözaltı kararı çıkarıldı.



ByLock kullandığı belirtilen şüphelilerin gözaltı işlemlerine sabah saatlerinde başlandığı öğrenildi.



ulusal.com.tr

