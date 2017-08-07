İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün (FSM) kapatılması sırasında çıkan olaylarda 3 kişinin ölümü, 49 kişinin de yaralanmasıyla ilgili 15'i tutuklu 61 şüpheli hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli oranlarda hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul ederek, ilk duruşmanın 16 Ekim'de Silivri'de yapılmasına karar verdi.
İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün darbe girişiminde, FSM'nin kapatılması sırasında çıkan olaylara ilişkin 61 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul ederek, ilk duruşmanın 16 Ekim'de Silivri'de yapılmasına karar verdi.
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