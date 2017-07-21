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FETÖ'nün dershane sorumlusu "gaybubet" evinde yakalandı

FETÖ/PDY operasyonunda dershanelerin il sorumlusu olarak arananlar listesinde bulunan firari zanlı, gizlendiği "gaybubet" evinde yakalandı

FETÖ'nün dershane sorumlusu "gaybubet" evinde yakalandı

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, dershanelerin il sorumlusu olarak arananlar listesinde bulunan zanlı, İstanbul’da gizlendiği "gaybubet" evinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bartın Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Savcılığınca hakkında yakalama kararı bulunan firari C.A'nın teknik ve fiziki takiple İstanbul'da bir evde gizlendiğini belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıyı örgütün "gaybubet" evinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve örgüte ait dershanelerin il sorumlusu olduğu öğrenilen öğretmen C.A, FETÖ ile bağlantıları olduğu ve "ByLock" kullandığı iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, evde yapılan aramada çok sayıda örgütsel dijital doküman ele geçirildiği bildirildi.
Yine KOM Şubesi ekiplerince gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve "ByLock" kullandığı öğrenilen öğretim görevlisi S.Ç. de tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö
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