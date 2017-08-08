15 Temmuz darbe girişimi sırasında Doğan Medya Center'ın işgal edilip yayınının kesilmesi ve çıkan olaylarda 1 vatandaşın şehit edilmesine ilişkin 3'ü tutuklu 19 sanıklı davada, tutuklu yüzbaşı sanık Süleyman Ahmet Kaya savunmasını yaptı. Vedat Barceğci'nin öldürülmesinden sorumlu tutulan sanık Kaya, "Amirlerime mutlak itaat duygusuyla davrandım. Kimseyi öldürmedim" diyerek suçlamaları reddetti.

Tutuklu sanık Süleyman Ahmet Kaya savunmasında, darbe girişiminden hiçbir şekilde haberdar olmadığını belirterek "Amirlerime mutlak itaat duygusuyla davrandım. Kimseye herhangi bir zarar vermedim" dedi. Maktül Vedat Barceğci isimli vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olduğu iddiasını da yalanlayan sanık Kaya, "Herhangi bir canlıya ateş etmedim. Kimseyi öldürmedim. Askerlere ateş emri vermedim. Tarafıma atılı tüm suçlamaları reddediyorum" diye konuştu.



MURAT YETKİN İLE KARŞILAŞMASINI ANLATTI



Sanık Kaya, Kurmay Albay Ahmet Zeki Gerehan tarafından verilen emir üzerine CNN Türk binasına girdiklerini belirterek bina içinde Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin ile olan karşılaşmasını anlattı. Sanık Kaya, "Murat Yetkin'e binanın güvenliğini alacağımızı söyleyerek boşaltmalarını söyledim. Murat Yetkin, 'Ne hakla diyerek emri kimden aldığımızı sordu. Ben de emri amirlerimden aldığımı söyleyerek binayı boşaltmalarını söyledim. O da 'Hayır boşaltmıyoruz, bu bir kalkışma. Sizi kandırıyorlar. Kendinizi yakmayın' dedi. Murat Yetkin'in sözleri karşısında tereddüt yaşasam da amirlerime itaat ve itimat ederek binanın tahliyesini istedim. Daha sonra yayın odasını sordum. Murat Yetkin de burasının holding binası olduğunu söyledi, daha sonra da çalışanların askerler silah doğrulttuğu için tedirgin olduğunu söyledi. Bunun üzerine çalışanlara, 'Korkmayın, kimseye zarar vermeye niyetimiz yok. Askerlerin talimatlarına uyun' dedim. Çalışanların bazıları, ev ve araç telefonlarını almak için izin istedi. Yardımcı oldum. Oradaki diyaloglarımdan da iyi niyetli olduğumu anlamışlardır" diye konuştu.



"CUMHURBAŞKANININ AÇIKLAMASINI GÖRÜNCE OLAYIN ASLINI ANLADIM"



Daha sonra dışarıdan yoğun ateş sesi geldiğini, sesler kesilince dışarı çıktığını anlatan sanık Kaya, "Üzerime ateş açıldı. Yanımdaki bir asker 'Kurşunlar önümüze düşüyor, komutanım' deyince hepsini içeri aldım. İçeri girince askerlerden biri ateş açanların polis olabileceğini, etrafta polis aracı gördüğünü söyledi. Ancak bundan emin olamadım. O sırada kamera odasına girdim. Cumhurbaşkanının televizyondaki açıklamasını görünce şok oldum. O an olayın aslını anladım. Emrimdeki askerlerle birlikte teslim olacaktım, ancak polisler geldi. Üzerime ateş açtılar, bacağımdan vuruldum. 'Ateş açmayın, teslim olacağım' dememe rağmen üzerime ateş edilince öldürülmek istendiğimi anladım. Polis çocuğu olarak bir polise kurşun sıkmayı kabul edemezdim. Bana ateş edilen kısmın tersi yönünde ateş açtım. Sonra gaz gelince odaya kaçtım. Telefonumla komutanımı aradım. Görevime devam etmemi söyledi. Sinirlendim ve telefonu kapattım. Bunun o anda üzerime yapılan komplo olduğunu anladım. Tekrar teslim olmak istedim. Ateş etmeyeceklerini söyleyince teslim oldum" şeklinde konuştu. Sanığın savunmasını tamamlamasının ardından duruşma yarına bırakıldı. Yarınki duruşmada müştekiler ifade verecek.