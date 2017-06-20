Yargıtay'dan dönen Ergenekon kumpası davasında yeniden yargılamaya yarın başlanacak. İstanbul ile Ankara arasında gidip gelen davada ilk duruşma 14 ay sonra yarın görülecek. Sürecin uzatılmasına tepki gösteren dava avukatlarından Zeynep Küçük, "Bunun bir FETÖ kumpası olduğu ortada. Bunu vicdanlar kabul etmez" dedi.

2007 yılında İstanbul Ümraniye'deki bir gecekonduda el bombalarının bulunması ile başlayan Ergenekon davasında 10 yıl sonra herşey sil baştan olacak. Yurtseverleri hedef alan kumpasda yeniden yargılamaya yarın başlanacak.



Yargıtay'ın bozma kararı ardından Ergenekon kumpası ile senelerce Silivri Cezaevi'nde tutulan isimler bu kez Çağlayan Adliyesi'nde mahkemeye çıkacak.



FETÖ kumpası ile 22 ayrı iddianame Ergenekon ana davasında birleşti ve 275 isim sanık sandalyesine oturtuldu. Bugün o sanık sandalyelerinde Ergenekon soruşturmalarına ve davalarına bakan FETÖ'CÜ hakim, savcılar ile polisler oturuyor.



Ergenekon Davası'nın FETÖ kumpası olduğunun ortada olduğuna dikkat çeken dava avukatlarından Zeynep Küçük, yeniden yargılama sürecinin uzamasına tepkili.



Silivri'de özel görevli mahkemedeki Ergenekon Davası 5 yıl sürdü. 5 Ağustos 2013'te karara bağlan davada 23 isim beraat etti, 19 isim ağırlaştırılmış müebbet, 224 isim ise 10 ay ile 49 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.



21 Nisan 2016'da Yargıtay 16. Ceza Dairesi "Örgüt yok" diyerek Ergenekon kararını bozdu ve dosyayı İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Yargıtay kararına uyması beklenen yerel mahkeme ise ilk olarak "İstanbul yetkili değil" diyerek dosyası Ankara'ya göndermek istedi.



Avukatların itirazı üzerine bir üst mahkeme yetki tartışmasına son verdi ve yargılamanın İstanbul'da yapılmasını kesinleştirdi.



Avukat Zeynep Küçük, yerel mahkemenin hızla yargıtay kararına uyarak beraat vermesi gerektiğini görüşünde hem fikir.



Türkiye, FETÖ'nün Ergenekon kumpasına 11 ismi şehit verdi. Kuddusi Okkır, Türkan Saylan, İlhan Selçuk, Kemal Yavuz, Muzaffer Tekin, Arif Doğan, Sami Hoştan, Mehmet Koral, Ünal İnanç, Salih Kurter, Hüseyin Görüm, Emcet Olcaytu, Engin Aydın, Murat Özkan, Fatih Derdiyok ve Kaşif Kozinoğlu bugünleri göremedi.



HABER: DENİZ ÇAĞLAYAN-KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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