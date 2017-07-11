Eskişehir'de, FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik çalışmalarda, örgüt mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen Facebook görünümlü yeni bir mesajlaşma programı ortaya çıkarıldı. Örgüt üyelerinin programı kullanmak için herkese açık, kablosuz internet ağını tercih ettiklerini belirleyen polis, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı olan "ByLock" benzeri söz konusu uygulamanın halen örgüt üyelerince kullanıldığını tespit etti

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) jandarma yapılanmasına yönelik çalışmalarda, örgüt mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen ara yüzü sosyal paylaşım sitesi Facebook görünümlü yeni bir mesajlaşma yazılımı ortaya çıkarıldı. Bu program sayesinde, örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yeni bir boyut kazandı.



Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 15 Temmuz 2016'dan itibaren örgüt ile ilgili yapılan detaylı çalışmalarda, operasyonlarda ele geçirilen materyaller incelendi.



Araştırmalar sırasında, İl Jandarma Komutanlığında görevli rütbeli askerlerden sorumlu bir "örgüt imamı"nın cep telefonunda bulunan program, polisin dikkatini çekti. Uzman ekibin incelemesi sonucu örgüt üyelerinin birbirleriyle iletişimde kullandığı, sosyal paylaşım sitesi Facebook ara yüz görünümlü ancak içeriği örgütün bilişim uzmanları tarafından özel ve şifreli şekilde dizayn edilmiş program deşifre edildi.



Örgüt üyelerinin programı kullanmak için herkese açık, kablosuz internet ağını tercih ettiklerini belirleyen polis, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı olan "ByLock" benzeri söz konusu uygulamanın halen örgüt üyeleri tarafından aktif olarak kullanıldığını belirledi.



Deşifre edilen programdan, örgüt üyelerinin gördükleri rüyaları ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in mensuplarına yönelik açıklamalarını içeren çeşitli mesajlara ulaşıldı.



Soruşturmalar yeni bir boyut kazandı



İsmi henüz tespit edilemediği ve benzerlerinden farklılık gösterdiği belirtilen söz konusu program, emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre şu şekilde çalışıyor:



"Telefon içindeki Facebook görünümlü ikona dokunulduğunda beyaz bir sayfa açılıyor. Yabancı biri tarafından açıldığında bozukmuş gibi algılanması için, açılan beyaz sayfanın üzerinde parmağınızı bir süre basılı tutunca şifre ekranı geliyor. Kullanıcı tarafından belirlenen şifre 3 kez yanlış girildiğinde program kendini imha ediyor. Şifre girildikten sonra program açılıyor ve karşınıza kullanıcının örgüt içinde irtibatlı olduğu sadece kod isimleriyle kayıtlı kişi listesi geliyor. Bu kod isimleriyle kayıtlı örgüt üyeleriyle yazılı görüşme yapmak için kayıtlarına dokunularak açılan sayfa içerisinde yazışma yapılıyor. Bu görüşme kayıtları program tarafından otomatik olarak 24 saat içinde siliniyor."



Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları bu çalışmayla örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalara yeni bir boyut kazandırdı.



Programın deşifre edilmesi sayesinde 59 şüpheli gözaltına alındı



Polis, bu mesajlaşma programının deşifre edilmesi sayesinde örgütün jandarma yapılanmasına yönelik mayıs ayı sonunda düzenlenen operasyonda 43'ü asker 59 kişiyi gözaltına aldı.



Şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Firari 6 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.