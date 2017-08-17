Bank Asya'dan 100 milyon liralık batık kredi alan FETÖ'cü iş adamı Fetin Kazancı'nın ABD'de seramik ve mermer işi yaptığı belirlendi. Şirket önünde görüntülenen Kazancı'nın oğulları babalarını inkâr etti. "Ben vatansızlaştım. Aldığım paraya bakarım." diyen işletme müdürü ise gazetecilere saldırdı.

ABD'nin Virginia eyaletinde kurdukları işyerlerinde görüntülendiler, basın mensuplarına saldırdılar.



Bank Asya'dan 100 milyon liralık batık kredi aldığı ifade edilen Fetin Kazancı'nın Virginia ve New Jersey'de seramik ve mermer işi yaptığı belirlendi. Anadolu Ajansı muhabirleri röportaj yapmak üzere Kazancı ailesine ait Tile Optima ve Firuze adlı şirketlere gitti.



Babalarını inkâr eden Selman ve Yasin Kazancı, şirkette işçi olarak çalıştıklarını iddia ettiler.



New Jersey eyaletindeki "Tile Optima" adlı işletmede ise şiddet vardı.



İşletme müdürü olduğunu söyleyen zanlı basın mensuplarına saldırdı.



"Ben vatansızlaştım. Ben aldığım paraya bakarım." İşletme müdürü, hakaretler savurdu.





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