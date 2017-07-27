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FETÖ'nün 'gaybubet' evlerinde kalan 25 kişi gözaltında

Aksaray merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda örgütün "güvenli ev" diye tabir ettiği "gaybubet" evlerinde kaldıkları belirlenen 25 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün 'gaybubet' evlerinde kalan 25 kişi gözaltında

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında örgütün yeni il yapılanmasında yer aldıkları ve örgütün "güvenli ev" diye tabir ettiği "gaybubet" evlerinde kaldıkları belirlenen 36 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray, Ağrı, Ankara, Gaziantep, Kütahya, Mersin, Hatay ve Trabzon'da belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 25 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Kaynak: AA
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