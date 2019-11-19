banner1199

banner1197

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 17 gözaltı

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada 7'si daha önce ihraç edilen, 10'u muvazzaf 17 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

GÜNDEM 19.11.2019, 10:48
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 17 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖHava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, karar doğrultusunda Ankara merkezli 5 ilde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendiği, 10'u aktif görevde, 7'si daha önce ihraç edilmiş olan subay ve astsubay rütbesindeki 11 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
#fetö #Hava Kuvvetleri
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P