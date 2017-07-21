FETÖ/Paralel Devlet Yapılanması iddialarına ilişkin Konya merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 206'sı tutuklu 534 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüyle ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında 206'sı tutuklu 534 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.



Konya merkezli 6 etap halinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 206'sı tutuklu 534 şüpheli hakkında hazırlanan bin 206 sayfalık iddianame, FETÖ'nün yapısı, işleyişi, askeriye, emniyet, yargı ve eğitim yapılanmasına ilişkin bilgileri kapsıyor.



İddianamenin, Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesinin ardından ilk duruşması 12 Eylül'de görülecek davada, sanıklar hakkında, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak", "Soruşturmanın, özel hayatın ve haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, gizlemek veya değiştirmek" gibi suçlamalar bulunuyor.







FETÖ'nün 3. Ana Jet Üs Komutanlığı yapılanması



Soruşturma kapsamında alınan ifadeler ve elde edilen bilgilere göre, FETÖ/PDY'nin Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığındaki "mahrem askeri ünite yapılanma" şeması çıkartıldı.



FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki yapılanmasının örgütün "mahrem üniteler" altındaki yapılanmasında yer aldığı ve bu yapılanmanın örgütün en mahrem yerlerinden olduğu tespit edildi.



Örgütün mahrem ünitesinde görev alacak kişi ile aranan nitelikte eleman temini, "il eğitim danışmanı" adı verilen örgüt üyesinin yetkisinde bulunuyor.

FETÖ/PDY'nin Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığındaki yapılanmasının en tepesindeki sorumluya "müdür", askeri personelden sorumlu olan örgüt üyelerine ise "asker abisi" ya da "öğretmen" adı veriliyor.



Silahlı terör örgütünün, hava üssündeki özel yapılanmasında görev alanların da örgütün gizlilik ve tedbir kuralına riayet ederek kod isimler kullanıyor.

FETÖ/PDY'nin "mahrem üniteleri" altında yer alan TSK'nın alt özel birimi hava üssü yapılanması ile emniyet yapılanmasının benzerlik gösterdiği dikkati çekiyor.



Örgütün "hava kuvvetleri" yapılanması



Örgütün mahrem asker abisi olduğu tespit edilen M.U. savcılıktaki ifadesinde, TSK'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasının; "hava kuvvetleri imamı", "genel müdür", "müdür", "müdür yardımcısı", "öğretmen" ve "öğrenci" şeklinde sınıflandırıldığını belirtti.



Hava Kuvvetleri imamının, örgütün yapılanma içerisinde görevli genel müdürlerden sorumlu olduğunu aktaran M.U, "Öğretmen; müdür yardımcısı statüsündeki kişilerin sorumluluğu altında yapı içerisinde faaliyet gösteren, bu komutanlıklarda görevli subaylara (öğrenci) sohbet veren, ders yapan ve sorumlu kişiye denilmektedir. Öğrenci; öğretmen statüsündeki kişilerin ders verdiği, TSK içerisindeki FETÖ/PDY mensubu subaylara örgüt tarafından verilen isimdir." ifadelerini kullandı.