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FETÖ'nün 'İç Anadolu dar bölge imam yardımcısı' yakalandı

Kayseri'de özel bir eğitim kurumunda öğretmen olarak görev yaptığı öğrenilen Bekir P, adliyeye sevk edildi

FETÖ'nün 'İç Anadolu dar bölge imam yardımcısı' yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün "İç Anadolu dar bölge imam yardımcısı" olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Kırşehir, Niğde, Aksaray, Nevşehir ve Yozgat adliyelerinden sorumlu sözde dar bölge imam yardımcısı olduğu ileri sürülen Bekir P, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Kayseri'de yakalandı.

Kayseri'de özel bir eğitim kurumunda öğretmen olarak görev yaptığı öğrenilen Bekir P, Nevşehir'e getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Örgütün, "İç Anadolu dar bölge imamı" Ali V. ise 27 Ağustos 2016'ta gözaltına alınmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #iç anadolu #imam
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