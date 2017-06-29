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FETÖ'nün İstanbul'daki "abla yapılanması" hakkında iddianame hazırlandı

FETÖ'nün İstanbul'daki "abla yapılanması" hakkında iddianame hazırlandı. Bylock kullandığı tespit edilen 73 kişi hakkında hazırlanan iddianme başsavcılık tarafından onaylandı.

FETÖ'nün İstanbul'daki "abla yapılanması" hakkında iddianame hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün "abla" olarak adlandırılan kadın yapılanması hakkındaki soruşturmayı tamamladı. 73 kişi hakkında iddaname düzenlendi.  

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcıları'ndan Gökalp Kökçü tarafından hazırlanan iddanamede 73 şüpheli bulunuyor. 

FETÖ'nün "abla yapılanması" iddianamesinde örgütün finansman ablasının Çiğdem A. olduğu tespit edildi. İddianamede Çiğdem A.'ya geniş yer verildi. 

Avukat eşi de FETÖ'den aranan Çiğdem A.'nın 15 Temmuz sonrasında MİT elemanı Aykut Akbulut'la görüştüğü tespit edildi. Akbulut'un da FETÖ şüphesi nedeniyle MİT ile ilişiğinin kesildiği ve kurumundan ihraç edildiği anlaşıldı. 

Baylock kullandıkları tespit edilen 73 "FETÖ ablası" hakkında düzenlenen iddianame Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından onaylanarak Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.



ulusal.com.tr

Etiketler; #fetö
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