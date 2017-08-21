FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki "ana darbe soruşturması" kapsamında 9'u firari 15'i tutuklu 24 sanığın yargılandığı davanın beşinci duruşması başladı.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki "ana darbe soruşturması" kapsamında aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 6 general ve 17 subayın bulunduğu, 9'u firari 15'i tutuklu 24 sanığın yargılandığı davanın beşinci duruşması başladı.



Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşında yapılan binadaki büyük salonda İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada, müdahillik talepleri ele alındı.



Talepleri karara bağlayan mahkeme heyeti, bazı şehit yakınları ile gazilerin yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin suçtan doğrudan zarar görmesi nedeniyle müdahillik taleplerinin kabulüne karar verdi.



Mahkeme, İstanbul Ticaret Odası, TÜRSAB, Hukukçu Kadınlar Derneği ve Halk Özel Harekat Derneğinin ise davaya katılma talebini kabul etmedi.



Duruşma, tutuklu sanık Ahmet Gümüş'ün savunmasının alınmasıyla sürüyor.