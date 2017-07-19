FETÖ/PDY'nin "mahrem" nitelikli sözde emniyet teşkilatı yapılanmasında yönetici oldukları iddiasıyla 198 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem" nitelikli sözde emniyet teşkilatı yapılanmasında yönetici oldukları iddiasıyla aralarında meslekten ihraç edilen kamu görevlilerinin de bulunduğu 181'i tutuklu 198 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı.



İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada görülen duruşmaya, 160'ın üzerinde tutuklu sanık ve 4 tutuksuz sanık ile tarafların avukatları katıldı.



Vatandaşların da takip ettiği duruşmada, tutuklu sanıklar savunma yapıyor.



İddianameden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları"na yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 198 sanık hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası talep ediliyor. ​