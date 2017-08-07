FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19 sivil olmak üzere 92 şüpheli hakkında, hazırlanan iddianame kabul edildi.

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İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19 sivil olmak üzere 92 şüpheli hakkında, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli hapis cezaları istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul ederek, ilk duruşmanın 25 Aralık'ta Silivri'de yapılmasına hükmetti.

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